Глава Республики Дагестан выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву

Глава Республики Дагестан РФ Сергей Меликов направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи авиакатастрофой в Актау.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович!
От имени всех дагестанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших в катастрофе пассажирского самолета авиакомпании AZAL, который летел из Баку в Грозный.
Искренне разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами.
Скорейшего выздоровления всем пострадавшим".