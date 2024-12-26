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Глава Республики Дагестан выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву

Глава Республики Дагестан выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву Глава Республики Дагестан РФ Сергей Меликов выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи авиакатастрофой в Актау.
Внутренняя политика
26 декабря 2024 г. 19:21
Глава Республики Дагестан выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву

Глава Республики Дагестан РФ Сергей Меликов направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи авиакатастрофой в Актау.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От имени всех дагестанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших в катастрофе пассажирского самолета авиакомпании AZAL, который летел из Баку в Грозный.

Искренне разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами.

Скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

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Версия на английском языке Dagestan sincerely shares Azerbaijan's grief, head of republic
Версия на азербайджанском языке Dağıstan Respublikasının rəhbəri İlham Əliyevə: Dərdinizi səmimi-qəlbdən bölüşür, Sizinlə birlikdə kədərlənirik

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