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Глава центра сейсмослужбы объяснил разницу между баллами и магнитудой землетрясения

Глава центра сейсмослужбы объяснил разницу между баллами и магнитудой землетрясения Глава Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Йетирмишли рассказал, чем баллы отличаются от магнитуды землетрясения.
Внутренняя политика
10 марта 2023 г. 11:18
Глава центра сейсмослужбы объяснил разницу между баллами и магнитудой землетрясения

Глава Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Йетирмишли рассказал, чем баллы отличаются от магнитуды землетрясения.

Как сообщает Report, глава Центра выступил перед студентами Бакинского государственного университета, говоря о современных сейсмодинамических условиях в Азербайджане.

Йетирмишли отметил, что балльность землетрясения характеризует интенсивность сотрясения грунта во время землетрясения: "Интенсивность землетрясения обычно уменьшается по мере удаления от эпицентра. Баллы измеряют ущерб нанесенной местности, а именно, то насколько сильны разрушения. Магнитуда же землетрясения характеризует общую энергию сейсмических колебаний земной поверхности. То есть, магнитуда измеряет энергию удара, то с какой силой произошли подземные толчки. Определяется количественным показателем от 1 до 9".

Йетирмишли отметил, что на территории Азербайджана есть 84 сейсмические станции, которые оснащены оборудованием американского производства:

"Только в 2014 году на территории Азербайджана было зарегистрировано более 8000 подземных толчков, из них были ощутимы только 25. Очаги сильных землетрясений расположены именно в Каспийском море. Землетрясения на море происходят на большей глубине, чем на суше".

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Версия на азербайджанском языке Qurban Yetirmişli: "Bəziləri maqnituda ilə balı qarışdırırlar"

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