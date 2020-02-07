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Глава партии прокомментировал решение ЦИК Азербайджана

Глава партии прокомментировал решение ЦИК Азербайджана

Кандидат в депутаты от второго Сураханского избирательного округа №31, председатель партии "Движение национального возрождения" Фарадж Гулиев прокомментировал решение Центризбиркома (ЦИК), согласно которому ему было сделано предупреждение. 

Как сообщает Report, на официальной странице партии в Facebook Ф.Гулиев поделился видеообращением по этому поводу. 

Он отметил о проведении в ЦИК обсуждений на основе жалобы его соперника Мехмана Гусейнова. 

Ф.Гулиев считает, что ЦИК должен был вынести решение не в его отношении, а в отношении М.Гусейнова. 

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