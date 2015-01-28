Глава партии Мусават выдвинул серьезные обвинения против Губада Ибадоглу

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ "Губад Ибадоглу не сдержал свои обещания, которые он дал до и во время съезда партии. Он проигнорировал наши призывы к единству. В течение этих месяцев он проявил наибольшую активность за весь период своей политической деятельности".

Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Facebook глава партии Мусават Ариф Гаджили.

Он отметил, что до того как Г.Ибадоглу начал кампанию против партии Мусават, он никогда не был лидером какой-либо политической кампании: “Вместе со своим окружением он стал лидером антимусаватской кампании. Он нанес серьезный удар партии Мусават. Хуже этого уже быть не может".