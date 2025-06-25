Глава ОЗА: Нет силы, способной помешать возвращению в Западный Азербайджан

10^58 Возвращение в Западный Азербайджан обязательно состоится, нет силы, которая могла бы этому помешать.

Возвращение в Западный Азербайджан обязательно состоится, нет силы, которая могла бы этому помешать.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Общины Западного Азербайджана (ОЗА) Азиз Алекберли на мероприятии "Наследие принадлежит нам: роль учителей в продвижении концепции возвращения".

По его словам, Азербайджан шаг за шагом продвигается к достижению этой цели.

Алекберли добавил, что в течение последнего года в образовательных учреждениях страны проводятся мероприятия, связанные с темой возвращением в Западный Азербайджан: "Мы воспитываем молодое поколение с историческими и национальными традициями. В формировании такого поколения велика роль молодых учителей".