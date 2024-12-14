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Глава отдела БИГ: В государствах под управлением Франции сохраняется серьезная дискриминация

Глава отдела БИГ: В государствах под управлением Франции сохраняется серьезная дискриминация Исследования, проведенные на заморских территориях Франции, выявили значительные различия в их управлении по сравнению с другими островами того же региона.
Внутренняя политика
14 декабря 2024 г. 12:14
Глава отдела БИГ: В государствах под управлением Франции сохраняется серьезная дискриминация

Исследования заморских территорий Франции выявили значительные различия в их управлении по сравнению с другими островами того же региона.

Как сообщает Report, об этом заявил глава отдела Бакинской инициативной группы Эльгюн Гаджиев на презентации отчета организации, приуроченной к 14 декабря - Дню деколонизации.

Он отметил, что существует резкая разница между заморскими территориями Франции и островами США в регионе: "Несмотря на схожесть системы управления, в странах, находящихся под французским управлением, продолжает существовать серьезная дискриминация. Их экономика полностью зависит от импорта".

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Версия на английском языке BIG official: There is very serious discrimination in French overseas territories
Версия на азербайджанском языке Şöbə müdiri: Fransa idarəçiliyindəki ərazilərdə çox ciddi diskriminasiya mövcuddur

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