Глава отдела БИГ: В государствах под управлением Франции сохраняется серьезная дискриминация

Исследования, проведенные на заморских территориях Франции, выявили значительные различия в их управлении по сравнению с другими островами того же региона.

Исследования заморских территорий Франции выявили значительные различия в их управлении по сравнению с другими островами того же региона.

Как сообщает Report, об этом заявил глава отдела Бакинской инициативной группы Эльгюн Гаджиев на презентации отчета организации, приуроченной к 14 декабря - Дню деколонизации.

Он отметил, что существует резкая разница между заморскими территориями Франции и островами США в регионе: "Несмотря на схожесть системы управления, в странах, находящихся под французским управлением, продолжает существовать серьезная дискриминация. Их экономика полностью зависит от импорта".