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Глава общины: В Армении не смогут воспрепятствовать возвращению западных азербайджанцев

Глава общины: В Армении не смогут воспрепятствовать возвращению западных азербайджанцев Глава общины: В Армении не смогут воспрепятствовать возвращению западных азербайджанцев
Внутренняя политика
10 января 2025 г. 15:36
Глава общины: В Армении не смогут воспрепятствовать возвращению западных азербайджанцев

Думаю, что ни руководство Армении, ни армянский народ не смогут воспрепятствовать возвращению западных азербайджанцев на свои родные земли.

Об этом в интервью Report заявил председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Азиз Алекберли.

"Если противоположная сторона обеспечит наше мирное возвращение, это станет и их шансом сохранить свое место в регионе. Нет силы, способной остановить нас. Мы хотим вернуться мирным путем, поэтому не стоит вынуждать Азербайджан искать другие решения", - сказал он.

Председатель общины заявил, что Концепция возвращения в Западный Азербайджан успешно реализуется. "Стратегия ясна: мы обязательно вернемся на родину наших предков мирным путем, при условии обеспечения нашей безопасности", — отметил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке İcma rəhbəri: Ermənistan rəhbərliyinin Qərbi Azərbaycan qaçqınlarının qayıdışını əngəlləyə biləcəyini real hesab etmirəm

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