Глава общины: Моральный ущерб, причиненный Арменией западным азербайджанцам, невозможно восполнить никакими суммами

"Моральный ущерб, нанесенный Арменией нашим соотечественникам из Западного Азербайджана, не возможно восполнить никакими суммами".

"Моральный ущерб, причиненный Арменией нашим соотечественникам из Западного Азербайджана, невозможно восполнить никакими суммами".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли на общественных слушаниях на тему "Возвращение в Западный Азербайджан: правовые аспекты", организованных Комитетом по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса.

"В ходе последней депортации азербайджанцев из Армении, имевшей место в 1987-1991 годах, армянами были зверски убиты более 200 наших соотечественников, более 400 получили ранения. Азербайджанцы были насильно изгнаны из примерно 300 населенных пунктов, при этом им был нанесен материальный ущерб в размере 2,5 млрд долларов США по частным подворьям, 17,5 млрд долларов - общественным предприятиям. Если к этому добавить ущерб, нанесенный подземным и наземным ресурсам, памятникам истории и культуры, то сумма вырастет в разы. Моральный ущерб невозможно восполнить никакими суммами".