Глава объединения: Армяне поджигают леса и устанавливают мины перед уходом из Лачына

Сегодня в офисе Международного фонда Евразия Пресс (МФЕП) в Баку прошло мероприятие, посвященное экологическому террору, совершаемому армянами, незаконно поселившимися в период оккупации территорий Азербайджана в Лачыне и прилегающих селах.

Сегодня в офисе Международного фонда Евразия Пресс (МФЕП) в Баку прошло мероприятие, посвященное экологическому террору, совершаемому армянами, незаконно поселившимися в период оккупации на территории Азербайджана в Лачыне и прилегающих к нему селах.

Как сообщает Report, во встрече приняли участие представители НП экологической направленности и СМИ.

Президент Международного фонда евразийской прессы Умуд Мирзоев, открывая мероприятие, отметил, что армяне жгут дома в селах Забух и Сус в Лачынском районе: "Мы были свидетелями таких фактов и в других наших районах. Это преступление против человечности".

Азер Аллахверенов, председатель общественного объединения "Евразийская платформа миграционных инициатив", напомнил, что после 44-дневной Отечественной войны азербайджанская сторона проявила гуманизм, предоставив армянам время на то, чтобы покинуть незаконно занятые Кяльбаджар и Агдам. "Но, вместо того, чтобы спокойно уехать, армяне напоследок стали поджигать дома и леса. Видимо, им этого показалось мало. Они еще устанавливали мины перед уходом. В настоящее время Армения продолжает загрязнять реку Охчучай. Международные организации проявляют двойные стандарты и закрывают на это глаза", - сказал он.

Аллахверенов отметил, что лесные пожары близ города Лачын совершаются армянами преднамеренно.