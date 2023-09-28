Глава НПО: Армянские бандиты расстреляли 27 жителей при оккупации села Башлыбель

Армянские бандиты расстреляли 27 жителей при оккупации села Башлыбель.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общественного объединения "Региональный центр по правам человека и медиа" Халид Кязимов на презентации подготовленного организацией доклада о массовых убийствах в Башлыбеле.
По его словам, документ был подготовлен в рамках проекта "Подготовка доклада для международных организаций о военных преступлениях, совершенных Арменией в Башлыбеле", осуществляемого при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций: "Во время оккупации Башлыбеля армянские бандиты расстреляли 27 жителей. Тела 13 человек до сих пор не найдены".
K.Кязимов отметил, что преступления армян против азербайджанского народа нашли отражение в книге "Башлыбельская трагедия: свидетельства очевидцев о зверствах армян", которая была издана НПО в 2013 году на азербайджанском и английском языках.