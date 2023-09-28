О нас

Глава НПО: Армянские бандиты расстреляли 27 жителей при оккупации села Башлыбель

Глава НПО: Армянские бандиты расстреляли 27 жителей при оккупации села Башлыбель Армянские бандиты расстреляли 27 жителей при оккупации села Башлыбель
Внутренняя политика
28 сентября 2023 г. 12:01
Глава НПО: Армянские бандиты расстреляли 27 жителей при оккупации села Башлыбель

Армянские бандиты расстреляли 27 жителей при оккупации села Башлыбель.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общественного объединения "Региональный центр по правам человека и медиа" Халид Кязимов на презентации подготовленного организацией доклада о массовых убийствах в Башлыбеле.

По его словам, документ был подготовлен в рамках проекта "Подготовка доклада для международных организаций о военных преступлениях, совершенных Арменией в Башлыбеле", осуществляемого при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций: "Во время оккупации Башлыбеля армянские бандиты расстреляли 27 жителей. Тела 13 человек до сих пор не найдены".

K.Кязимов отметил, что преступления армян против азербайджанского народа нашли отражение в книге "Башлыбельская трагедия: свидетельства очевидцев о зверствах армян", которая была издана НПО в 2013 году на азербайджанском и английском языках.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке NGO Chairman: Armenians shot 27 people during occupation of Bashlibel 
Версия на азербайджанском языке QHT sədri: "Erməni quldurları Başlıbelin işğalı zamanı 27 nəfəri güllələyib"

Самое важное

СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям
СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям
28 сентября 2023 г. 11:20
Президент Ильхам Алиев принял делегацию США
Президент Ильхам Алиев принял делегацию США
27 сентября 2023 г. 20:35
Рубен Варданян задержан на ППП Лачын и доставлен в Баку
Рубен Варданян задержан на ППП "Лачын" и доставлен в Баку
27 сентября 2023 г. 14:46
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Список военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе
Список военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе
27 сентября 2023 г. 11:15
В ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих, 1 гражданское лицо, 511 получили ранения
В ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих, 1 гражданское лицо, 511 получили ранения
27 сентября 2023 г. 11:11
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в Баку строящийся Парк Победы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в Баку строящийся Парк Победы
27 сентября 2023 г. 10:52
Прошло три года с начала Отечественной войны Азербайджана
Прошло три года с начала Отечественной войны Азербайджана
27 сентября 2023 г. 00:00
Завершилась подготовка к Дню памяти шехидов Отечественной войны
ФотоЗавершилась подготовка к Дню памяти шехидов Отечественной войны
26 сентября 2023 г. 13:23
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы
ФотоИльхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы
25 сентября 2023 г. 22:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi