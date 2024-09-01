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Глава наблюдательной миссии ОБСЕ: За ходом парламентских выборов в Азербайджане наблюдают свыше 200 представителей организации

Глава наблюдательной миссии ОБСЕ: За ходом парламентских выборов в Азербайджане наблюдают свыше 200 представителей организации 10:34 Специальный координатор и глава наблюдательной миссии ОБСЕ Майкл Крид прокомментировал внеочередные парламентские выборы в Азербайджане.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 11:02
Глава наблюдательной миссии ОБСЕ: За ходом парламентских выборов в Азербайджане наблюдают свыше 200 представителей организации

Специальный координатор и глава наблюдательной миссии ОБСЕ Майкл Крид прокомментировал внеочередные парламентские выборы в Азербайджане.

В комментарии Report он отметил, что на различных избирательных участках по всей стране за процессом следят более 200 наблюдателей от организации.

"Завтра мы опубликуем отчет на основании их наблюдений. В последние дни мы проводили обширные брифинги с гражданским обществом, политическими партиями и избирательной комиссией. Избирком передал мне много информации", - сказал он.

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Версия на английском языке OSCE observers well-prepared for Azerbaijan elections, says mission head
Версия на азербайджанском языке ATƏT müşahidə missiyasının rəhbəri: Seçki komissiyası ətraflı məlumat verdi, seçkilər haqqında xeyli məlumatlandıq

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