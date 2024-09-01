Глава наблюдательной миссии ОБСЕ: За ходом парламентских выборов в Азербайджане наблюдают свыше 200 представителей организации

Специальный координатор и глава наблюдательной миссии ОБСЕ Майкл Крид прокомментировал внеочередные парламентские выборы в Азербайджане.
В комментарии Report он отметил, что на различных избирательных участках по всей стране за процессом следят более 200 наблюдателей от организации.
"Завтра мы опубликуем отчет на основании их наблюдений. В последние дни мы проводили обширные брифинги с гражданским обществом, политическими партиями и избирательной комиссией. Избирком передал мне много информации", - сказал он.