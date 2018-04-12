Глава наблюдательной миссии ОИС: Мы не наблюдали никаких попыток повлиять на избирателей

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Процесс выборов в Азербайджане прошел полностью в соответствии с законодательством".

Об этом Report заявил глава наблюдательной миссии Организации исламского сотрудничества (ОИС) Аскар Муссинов.

Он отметил, что для проведения прозрачных выборов была проделана огромная работа, всем избирателям были предоставлены все возможности для свободного и тайного волеизъявления в соответствии с законодательством и всеми международными нормами.

"Мы не наблюдали никаких попыток повлиять на избирателей или исказить итоги выборов. Мы посетили ряд участков и наблюдали там полную организованность и высокую явку уже в утренние часы", - сказал он.