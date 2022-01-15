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Глава МВД Вилаят Эйвазов провел служебное совещание

Глава МВД Вилаят Эйвазов провел служебное совещание Под руководством министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова в Главном управлении Внутренних войск состоялось оперативное совещание, посвященное итогам служебно-боевой деятельности в 2021 году.
Внутренняя политика
15 января 2022 г. 10:48
Глава МВД Вилаят Эйвазов провел служебное совещание

Под руководством министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова в Главном управлении Внутренних войск состоялось оперативное совещание, посвященное итогам служебно-боевой деятельности в 2021 году.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

В ходе совещания генерал-полковник Вилаят Эйвазов отметил, что в результате успешно продолжаемой президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым стратегии развития и прогресса значительно укрепились экономическая мощь, оборонный потенциал, международные позиции нашей страны. Он подчеркнул, что глава государства постоянно уделяет особое внимание строительству армии, в том числе совершенствованию деятельности Внутренних войск, материально-техническому обеспечению, дальнейшему улучшению условий труда и быта военнослужащих.

Министр с удовлетворением отметил, что президент всегда высоко оценивает роль и заслуги МВД и его организационной структуры - Внутренних войск, в поддержании общественного порядка, эффективной борьбе с преступностью, защите государственности от преступных посягательств, обеспечении прав и свобод граждан. Такой высокий уровень внимания и заботы требует от военнослужащих более ответственного выполнения своих обязанностей.

Затем с докладом об итогах служебной боевой деятельности выступил заместитель министра внутренних дел - командующий Внутренними войсками генерал-лейтенант Шахин Мамедов.

Подводя итоги заседания, министр Эйвазов высоко оценил деятельность Внутренних войск в 2021 году, рассказал о предстоящих задачах, дал конкретные указания и рекомендации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVilayət Eyvazov Daxili Qoşunlarda müşavirə keçirib, tapşırıqlar verib

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