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Глава МВД Азербайджана рассказал об успехах в борьбе с наркопреступностью

Глава МВД Азербайджана рассказал об успехах в борьбе с наркопреступностью Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов выступил с докладом о состоянии борьбы с незаконным оборотом наркотиков в стране.
Внутренняя политика
24 января 2025 г. 15:23
Глава МВД Азербайджана рассказал об успехах в борьбе с наркопреступностью

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов выступил с докладом о состоянии борьбы с незаконным оборотом наркотиков в стране.

Как передает Report, на сегодняшнем заседании коллегии МВД министр подчеркнул, что сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 4 714 кг наркотических средств в прошлом году.

По его словам, это на 250 кг больше по сравнению с 2023 годом. Также удалось предотвратить контрабанду в страну 283 кг наркотиков.

"По 466 фактам онлайн-продаж наркотиков выявлено и изъято 2 051 кг запрещенных веществ. Кроме того, обезврежены 108 преступных групп, связанных с наркопреступлениями", - подчеркнул министр.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il 283 kiloqram narkotikin qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə gətirilməsinin qarşısı alınıb

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