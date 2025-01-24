Глава МВД Азербайджана рассказал об успехах в борьбе с наркопреступностью

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов выступил с докладом о состоянии борьбы с незаконным оборотом наркотиков в стране.

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов выступил с докладом о состоянии борьбы с незаконным оборотом наркотиков в стране.

Как передает Report, на сегодняшнем заседании коллегии МВД министр подчеркнул, что сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 4 714 кг наркотических средств в прошлом году.

По его словам, это на 250 кг больше по сравнению с 2023 годом. Также удалось предотвратить контрабанду в страну 283 кг наркотиков.

"По 466 фактам онлайн-продаж наркотиков выявлено и изъято 2 051 кг запрещенных веществ. Кроме того, обезврежены 108 преступных групп, связанных с наркопреступлениями", - подчеркнул министр.