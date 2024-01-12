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Глава МВД Азербайджана провел оперативное совещание

Глава МВД Азербайджана провел оперативное совещание В Министерстве внутренних дел Азербайджана состоялось оперативное совещание, посвященное подведению итогов служебно-боевой деятельности Внутренних войск МВД за 2023 год.
Внутренняя политика
12 января 2024 г. 15:12
Глава МВД Азербайджана провел оперативное совещание

В Министерстве внутренних дел Азербайджана состоялось оперативное совещание, посвященное подведению итогов служебно-боевой деятельности Внутренних войск МВД за 2023 год.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило МВД.

Открывший совещание вступительной речью министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов отметил, что в результате успешного продолжения президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым стратегии развития и прогресса, основанной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, в значительной степени укрепились экономическая мощь, оборонный потенциал и международные позиции страны.

Министр подчеркнул, что глава государства постоянно уделяет особое внимание совершенствованию деятельности внутренних войск, улучшению материально-технического снабжения, условий труда и быта военнослужащих.

Затем с докладом об итогах служебно-боевой деятельности выступил заместитель министра внутренних дел - командующий Внутренними войсками генерал-лейтенант Шахин Мамедов.

Подводя итоги совещания, министр В.Эйвазов отметил задачи, стоящие перед Внутренними войсками, дал соответствующие поручения и рекомендации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaxili işlər naziri əməliyyat müşavirəsi keçirib

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