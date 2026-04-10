Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Глава муниципалитета на Абшероне ответит в суде за незаконную продажу земли

    Внутренняя политика
    • 10 апреля, 2026
    • 11:26
    Глава муниципалитета на Абшероне ответит в суде за незаконную продажу земли

    Главное управление по борьбе с коррупцией завершило расследование уголовного дела в отношении председателя муниципалитета Фатмаи Абшеронского района Азербайджана Насира Насирли.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

    Установлено, что в 2020–2024 годах Насирли, злоупотребив должностными полномочиями и внеся ложные сведения в официальные документы, продал 13 гектаров муниципальной земли по заниженной цене без обязательной рыночной оценки, чем нанес муниципалитету значительный ущерб.

    Насирли предъявлено обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (должностной подлог) УК Азербайджана. В отношении него избраны меры пресечения в виде полицейского надзора и отстранения от должности.

    Уголовное дело направлено на рассмотрение в Абшеронский районный суд.

    Уголовное дело Муниципалитеты Незаконные сделки Судебное разбирательство Абшеронский район
    Qanunsuz torpaq satan Fatmayı bələdiyyəsinin sədri barəsində cinayət işi başlanılıb

