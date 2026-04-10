Глава муниципалитета на Абшероне ответит в суде за незаконную продажу земли

Главное управление по борьбе с коррупцией завершило расследование уголовного дела в отношении председателя муниципалитета Фатмаи Абшеронского района Азербайджана Насира Насирли.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Установлено, что в 2020–2024 годах Насирли, злоупотребив должностными полномочиями и внеся ложные сведения в официальные документы, продал 13 гектаров муниципальной земли по заниженной цене без обязательной рыночной оценки, чем нанес муниципалитету значительный ущерб.

Насирли предъявлено обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (должностной подлог) УК Азербайджана. В отношении него избраны меры пресечения в виде полицейского надзора и отстранения от должности.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Абшеронский районный суд.