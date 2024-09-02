Глава миссии ШОС: Выборы в парламент стали важным шагом в развитии демократических процессов в Азербайджане

Выборы в парламент стали важным шагом в развитии демократических процессов в Азербайджанской Республике.

Выборы в парламент стали важным шагом в развитии демократических процессов в Азербайджанской Республике.

Как передает Report, об этом глава миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заместитель Генерального секретаря ШОС Нуран Ниязалиев заявил на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, наблюдатели не выявили никаких нарушений, препятствий гражданам, внешнего вмешательства или давления на членов избирательных комиссий. "Выборы соответствовали требованиям Конституции и Избирательного кодекса АР, а также принятых страной международных обязательств. Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными. Они стали важным шагом в развитии демократических процессов в стране. Мы поздравляем Азербайджан с избранием нового парламента и желаем ему социального и экономического развития", - заявил он.

Ниязалиев особо подчеркнул, что голосование происходило в спокойной атмосфере в присутствии местных, общественных и международных наблюдателей, а также представителей СМИ .

В завершение глава миссии наблюдателей выразил глубокую признательность ЦИК, МИД, а также другим организациям и учреждениям за содействие и помощь в работе наблюдателей.