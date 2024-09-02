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Глава миссии: Приглашение ШОС наблюдать за выборами говорит о стремлении Азербайджана к открытости

Глава миссии: Приглашение ШОС наблюдать за выборами говорит о стремлении Азербайджана к открытости Приглашение ШОС в качестве наблюдателя говорит о стремлении Азербайджана к демократичности и открытости выборах.
Внутренняя политика
2 сентября 2024 г. 10:51
Глава миссии: Приглашение ШОС наблюдать за выборами говорит о стремлении Азербайджана к открытости

Приглашение ШОС в качестве наблюдателя говорит о стремлении Азербайджана к демократичности и открытости выборах.

Как передает Report, об этом глава миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заместитель Генерального секретаря ШОС Нуран Ниязалиев заявил на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что в составе миссии аккредитовано 16 наблюдателей из восьми государств членов ШОС.

"Как только мы получили приглашение от азербайджанской стороны, государства члены ШОС единогласно поддержали участие организации и сформировали наблюдательную миссию", - сказал он.

Он подчеркнул, что миссия беспрепятственно получала необходимую информацию, свободно посещала все избирательные участки и подробно ознакомилась с проводимой ЦИК работой по подготовке и проведению выборов.

"В Азербайджане были созданы все необходимые условия для работы нашей миссии по всестороннему мониторингу, что является подтверждением максимальной открытости, транспарентности и приверженности демократическим принципам страны", - сказал он.

Ниязалиев также отметил, что в период подготовки члены миссии посетили 57 участков в Баку и его окрестностях. "Мы хотели бы особо отметить, что наши коллеги посещали участки без согласования с избирательной комиссией, и никаких препятствий к посещению участков не создавалось", - отметил он.

По его словам, наблюдатели отмечают профессиональный уровень подготовки членов избирательных комиссий. "Они обеспечили необходимые условия для процедуры голосования, сохраняли беспристрастность", - сказал он.

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Версия на английском языке Head of mission: SCO invitation to observe elections shows Azerbaijan's aspiration for openness
Версия на азербайджанском языке Missiya rəhbəri: ŞƏT-in müşahidəçi qismində dəvət olunması Azərbaycanın şəffaflıq istəyindən xəbər verir

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