Глава миссии от СНГ: Высокая явка свидетельствует о заинтересованности граждан в участии в выборах

Генеральный секретарь и глава наблюдательной миссии от СНГ Сергей Лебедев с удовлетворением отметил высокую явку избирателей на выборах президента Азербайджана.

Генеральный секретарь и глава наблюдательной миссии от СНГ Сергей Лебедев с удовлетворением отметил высокую явку избирателей на выборах президента Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом Лебедев сказал журналистам после наблюдений на избирательном участке №38 Насиминско-Сабаильского избирательного округа №23.

По словам генсека, процесс голосования на внеочередных президентских выборах в Азербайджане проходит организованно, наблюдается высокая явка избирателей. Лебедев отметил, что высокая явка также свидетельствует о заинтересованности граждан в участии в выборах.

"Граждане заинтересованы в том, чтобы в республике царил мир, стабильность, спокойствие. Откровенно скажу, мы – соседи ваши, партнеры по СНГ тоже крайне заинтересованы в том, чтобы на Южном Кавказе были полностью восстановлены мир и стабильность, созданы условия для дальнейшего поступательного развития Азербайджана и других соседних республик", - сказал он.