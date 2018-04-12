Глава миссии наблюдателей СНГ: Президентские выборы в Азербайджане проведены организованно

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Президентские выборы в Азербайджане были хорошо подготовлены и очень организованно проведены. Они прошли открыто и прозрачно".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил глава миссии наблюдателей СНГ за президентскими выборами в Азербайджане, председатель Исполкома, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Он также отметил образовательную подготовку всех членов комиссий на участках и хорошее информационное сопровождение выборов.

С. Лебедев отметил, что 20 долгосрочных наблюдателей СНГ работали в стране с 20 марта, в день выборов 11 апреля за их ходом наблюдал в общей сложности 221 наблюдатель от СНГ.

"Мы охватили все регионы республики, и получили достаточную картину того, как шла подготовка к выборам и как они проходили", - подчеркнул глава миссии.

"Мы на участках видели большие очереди. И при такой высокой явке не наблюдалось какой-либо давки или проблем. Ощущалось атмосфера праздника", - заявил С. Лебедев.

По его словам, прозрачности выборов также содействовало наличие веб-камер на избирательных участках.

Лебедев подчеркнул, что голосование проходило в спокойной атмосфере:

"Миссия СНГ не обнаружила фактов, ставящих легитимность выборов президента Азербайджана под сомнение. Выборы состоялись в соответствии с Конституцией Азербайджана и прошли в конкурентной атмосфере".