Глава миссии наблюдателей от СНГ: В Азербайджане были созданы все условия для мониторинга выборов

Глава миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов заявил, что власти Азербайджана создали все условия для мониторинга внеочередных парламентских выборов.

Глава миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов заявил, что власти Азербайджана создали все условия для международных наблюдателей для мониторинга внеочередных парламентских выборов.

Как передает Report, об этом Анфимов сказал на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, миссия в составе 33 наблюдателей осуществляла мониторинг выборов с 13 августа в соответствии с принципом невмешательства в избирательный процесс.

"Наблюдатели от СНГ в ходе мониторинга обсуждали ход предвыборной кампании с ЦИКом, МИД, Верховным судом и другими госорганами. Также состоялись встречи с кандидатами. В республике были созданы все необходимые условия для международного наблюдения за выборами", - подчеркнул Анфимов.

Анфимов особо выделил работу ЦИК Азербайджана и профессионализм членов избирательных участков. По его словам, члены миссии, принимающие участие в заседаниях ЦИК, отмечают ее гласность и открытость.

"Я бы хотел поздравить азербайджанский народ с завершением электоральной кампании в парламент. Надеюсь, новый состав парламента приложит все усилия для его процветания", - заключил он.