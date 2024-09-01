Глава миссии наблюдателей от ШОС: Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане проходят транспарентно

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане проходят открыто и транспарентно, участковые избирательные комиссии работают слаженно.

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане проходят открыто и транспарентно, участковые избирательные комиссии работают слаженно.

Об этом Report сказал заместитель генерального секретаря ШОС и глава миссии наблюдателей Нуран Ниязалиев.

"Мы видим, что участковые избирательные комиссии работают слаженно и очень активно, работа поставлена на высоком уровне. Все это, конечно же, свидетельствует о том, что выборы проходят открыто, транспарентно, и гражданам Азербайджана предоставлена возможность проголосовать за кандидатов", - сказал он.

Ниязалиев также отметил, что выборы имеют очень важное значение для Азербайджана.

Глава наблюдателей подчеркнул, что его коллеги также наблюдают за выборами на разных избирательных участках и выражают удовлетворение процессом голосования. "Они также констатировали, что участковые избирательные комиссии хорошо оснащены, и для граждан Азербайджана организованы все условия, чтобы прийти и свободно проголосовать", - добавил Ниязалиев.