Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ: Наша роль заключается в наблюдении и оценке, мы не вмешиваемся в процесс выборов

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "Наша роль заключается в наблюдении и оценке, мы не вмешиваемся в процесс и не заинтересованы в каком-то определенном результате выборов".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Баку заявила глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ за президентскими выборами в Азербайджане Кориен Йонкер (Corien Jonker) (Нидерланды).

Она напомнила, что все страны-члены ОБСЕ, включая Азербайджан, взяли на себя обязательство проводить выборы согласно правовой системе страны.

"По итогам наблюдения мы опубликуем предварительный доклад и 8 недель спустя дадим свою заключительную оценку, рекомендацию", - заявила глава миссии.

По ее словам, юридическая часть, освещение в СМИ и ход предвыборной кампании являются приоритетными вопросами наблюдения.

Она отметила, что наблюдение миссии охватит все регионы страны.