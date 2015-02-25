Глава МИД Турции провел встречу в Милли Меджлисе Азербайджана

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Огтай Асадов встретился с делегацией во главе с министром иностранных дел Турецкой Республики Мовлутом Чавушоглу, находящимся с визитом в нашей стране.

Как сообщает Reportсо ссылкой на АзерТАдж, председатель Милли Меджлиса отметил, что азербайджано-турецкие связи находятся на самом высоком уровне. Было подчеркнуто, что отношения между нашими странами являются примером для других стран. Две братские страны сотрудничают во всех сферах. Взаимные визиты глав государств, встречи на высоком уровне служат показателем высокого уровня наших отношений.

Было отмечено, что в последние годы Азербайджан вложил в Турцию, а Турция – в Азербайджан инвестиции, исчисляющиеся миллиардами долларов. Эти инвестиции с каждым годом растут. Поставлена цель довести до 2020 года объем вкладываемых в Турцию азербайджанских инвестиций до 20 миллиардов долларов.

Мовлут Чавушоглу, коснувшись азербайджано-турецких отношений, сказал: Осуществляется совместная деятельность для достижения более высокого уровня наших связей, дальнейшего укрепления сотрудничества на международной арене. Мы добились поставленных целей. В этом году торговый оборот достиг пяти миллиардов долларов.

Министр констатировал: На четвертом заседании Совета стратегического сотрудничества на высшем уровне Турция-Азербайджан были поставлены новые цели. Наша новая цель заключается в доведение торгового оборота до 15 миллиардов долларов.

Мовлут Чавушоглу сказал: «В мире господствует экономический кризис, однако Азербайджан и Турция, благодаря реформам, осуществляемым руководителями наших стран, продолжают идти по пути развития. Консолидируя усилия, мы можем вести совместную эффективную борьбу с трудностями, а также становимся сильнее в вопросе оценки появляющихся возможностей».