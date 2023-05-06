Глава МИД: Международный авторитет Азербайджана все больше растет

На сегодняшний день авторитет Азербайджана все больше растет.

На сегодняшний день международный авторитет Азербайджана все больше растет.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на конференции "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство в Азербайджане: история и современность социально-экономического перехода".

По его словам, одной из главных целей, поставленных общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, является построение эффективной и прагматичной внешнеполитической стратегии, основанной на национальных интересах.

Дж.Байрамов отметил, что большим желанием великого лидера было освобождение наших земель от оккупации и обеспечение территориальной целостности Азербайджана: "Общенациональный лидер сказал, что наши земли будут освобождены и наш народ вернется в свои дома. Эту миссию выполнил достойный преемник великого лидера, президент Азербайджана Ильхам Алиев".

Глава МИД также подчеркнул, что мирные усилия Азербайджана в регионе в постконфликтный период являются показателем начала новой эры во внешней политике страны.