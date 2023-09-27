Глава МИД Азербайджана: С глубоким уважением чтим память героев-шехидов

С глубоким уважением чтим память героев шехидов.

С глубоким уважением чтим память наших героев шехидов.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в социальной сети "Х".

"В день третьей годовщины начала 44-дневной Отечественной войны, День памяти - 27 сентября, мы с глубоким уважением чтим память наших героев- шехидов, которые ценой своей жизни и крови водрузили наш флаг на освобожденных от оккупации территориях и которые являются источником нашей гордости", - говорится в публикации.