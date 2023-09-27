Глава МИД Азербайджана: С глубоким уважением чтим память героев-шехидов

С глубоким уважением чтим память наших героев шехидов.
Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в социальной сети "Х".
"В день третьей годовщины начала 44-дневной Отечественной войны, День памяти - 27 сентября, мы с глубоким уважением чтим память наших героев- шехидов, которые ценой своей жизни и крови водрузили наш флаг на освобожденных от оккупации территориях и которые являются источником нашей гордости", - говорится в публикации.
44 günlük Vətən müharibəsinin başlanmasının 3-cü ildönümü & 27 Sentyabr-Anım Günündə, öz canları və qanları bahasına Bayrağımızı işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda dalğalandıran, qürur, iftixar mənbəyimiz olan qəhrəman Şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin hörmətlə yad edirik. pic.twitter.com/i3uWhwrqjy