Глава МИД: Отмена 907-й поправки знаменует новый этап сотрудничества Азербайджана и США

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на специальном заседании в Кабинете министров, посвященном визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в США.

"Надеемся, что команда президента Трампа проведет соответствующую работу с Конгрессом США для полной отмены 907-й поправки", - сказал Мустафаев.

Он добавил, что в рамках визита также были достигнуты важные результаты в энергетической сфере.

"Подписанные документы расширят возможности сотрудничества как в традиционных, так и в нетрадиционных энергетических проектах, укрепят нашу энергетическую безопасность и создадут новые возможности для сотрудничества в регионе", - подчеркнул он.