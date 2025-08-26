О нас

Внутренняя политика
26 августа 2025 г. 15:43
Глава МИД: Отмена 907-й поправки знаменует новый этап сотрудничества Азербайджана и США

Отмена 907-й поправки является началом для нового периода сотрудничества между Азербайджаном и США.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на специальном заседании в Кабинете министров, посвященном визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в США.

"Надеемся, что команда президента Трампа проведет соответствующую работу с Конгрессом США для полной отмены 907-й поправки", - сказал Мустафаев.

Он добавил, что в рамках визита также были достигнуты важные результаты в энергетической сфере.

"Подписанные документы расширят возможности сотрудничества как в традиционных, так и в нетрадиционных энергетических проектах, укрепят нашу энергетическую безопасность и создадут новые возможности для сотрудничества в регионе", - подчеркнул он.

Версия на английском языке FM Bayramov: Repeal of Section 907 marks new era in Azerbaijan–US ties
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: 907-ci düzəlişin ləğvi Azərbaycanla ABŞ arasında yeni əməkdaşlıq dövrünün başlanğıcıdır

Последние новости

