Глава МИД обсудил со спецпредставителем ЕС нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, вопросах нормализации отношений между двумя странами, текущей ситуации в регионе, шагах, предпринятых для реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.

Также было отмечено, что выезд армянских жителей с территории Азербайджана не связан с каким-либо насильственным перемещением, и недавние визиты представителей ООН в регион и заявления, сделанные ими после визита, являются ярким тому примером.

На встрече стороны обсудили также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.