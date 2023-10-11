Глава МИД обсудил со спецпредставителем ЕС нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, вопросах нормализации отношений между двумя странами, текущей ситуации в регионе, шагах, предпринятых для реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.
Также было отмечено, что выезд армянских жителей с территории Азербайджана не связан с каким-либо насильственным перемещением, и недавние визиты представителей ООН в регион и заявления, сделанные ими после визита, являются ярким тому примером.
На встрече стороны обсудили также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.