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Глава МИД обсудил со спецпредставителем ЕС нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Глава МИД обсудил со спецпредставителем ЕС нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.
Внутренняя политика
11 октября 2023 г. 16:07
Глава МИД обсудил со спецпредставителем ЕС нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, вопросах нормализации отношений между двумя странами, текущей ситуации в регионе, шагах, предпринятых для реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.

Также было отмечено, что выезд армянских жителей с территории Азербайджана не связан с каким-либо насильственным перемещением, и недавние визиты представителей ООН в регион и заявления, сделанные ими после визита, являются ярким тому примером.

На встрече стороны обсудили также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov discusses normalization of Azerbaijan-Armenia relations with EU representative
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Aİ-nin nümayəndəsi ilə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasını müzakirə edib

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