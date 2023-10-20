Глава МИД обсудил с представителем Госдепа США процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

20 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя помощника государственного секретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента Джошуа Хака.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и США, а также региональная ситуация в постконфликтный период, перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Подробно проинформировав собеседника о ситуации в регионе, Джейхун Байрамов подчеркнул, что в результате проведенных Азербайджаном антитеррористических мероприятий было прекращено присутствие на территории страны армянских вооруженных сил и сепаратистского режима, тем самым удалось устранить одно из самых больших препятствий на пути к подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан, как всегда, полон решимости продвигать мирную повестку, отметил важность конструктивной позиции международного сообщества в этом контексте.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.