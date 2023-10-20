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Глава МИД обсудил с представителем Госдепа США процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Глава МИД обсудил с представителем Госдепа США процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией 20 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя помощника государственного секретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента Джошуа Хака.
Внутренняя политика
20 октября 2023 г. 15:32
Глава МИД обсудил с представителем Госдепа США процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

20 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя помощника государственного секретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента Джошуа Хака.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и США, а также региональная ситуация в постконфликтный период, перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Подробно проинформировав собеседника о ситуации в регионе, Джейхун Байрамов подчеркнул, что в результате проведенных Азербайджаном антитеррористических мероприятий было прекращено присутствие на территории страны армянских вооруженных сил и сепаратистского режима, тем самым удалось устранить одно из самых больших препятствий на пути к подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан, как всегда, полон решимости продвигать мирную повестку, отметил важность конструктивной позиции международного сообщества в этом контексте.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM meets with representative of US Department of State
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov ABŞ rəsmisi ilə Azərbaycan-Ermənistan sülh müqaviləsinin imzalanmasını müzakirə edib

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