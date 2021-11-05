Глава МИД: Азербайджанский солдат восстановил границы государства

11:45

"Азербайджан всегда был привержен переговорному процессу по Карабаху и старался, чтобы вопрос решился мирным путем".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал во время выступления на конференции на тему "44-дневный путь победы" в Университете АДА.

По его словам, Армения все время пыталась затянуть, замедлить переговорный процесс. "На очередном этапе они избрали путь политических провокаций, к которым прибегали в открытой форме. За ними последовали военные провокации. Мы показали все факты и выступили с призывами о том, что ситуация приняла очень опасный поворот. Увы, Армения не сделала никаких выводов, а 27 сентября начала широкомасштабные провокации, и мы начали контрнаступательную операцию. Началась Отечественная война, в результате чего азербайджанский солдат восстановил границы государства".

Министр подчеркнул, что Армения и ее покровители выдвигали против Азербайджана грязные обвинения: "Безусловно, их попытки не увенчались успехом. Проведены анализы и, если достигнуты какие-то результаты отличные от наших, пусть предъявят факты. К сожалению, победа невозможна без жертв. Но все-таки они не так велики, что показатель профессионализма нашей армии. К боевым действиям не был привлечен ни один гражданский".