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Глава МИД: Азербайджанский солдат восстановил границы государства

Глава МИД: Азербайджанский солдат восстановил границы государства 11:45
Внутренняя политика
5 ноября 2021 г. 12:19
Глава МИД: Азербайджанский солдат восстановил границы государства
Джейхун Байрамов
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"Азербайджан всегда был привержен переговорному процессу по Карабаху и старался, чтобы вопрос решился мирным путем".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал во время выступления на конференции на тему "44-дневный путь победы" в Университете АДА.

По его словам, Армения все время пыталась затянуть, замедлить переговорный процесс. "На очередном этапе они избрали путь политических провокаций, к которым прибегали в открытой форме. За ними последовали военные провокации. Мы показали все факты и выступили с призывами о том, что ситуация приняла очень опасный поворот. Увы, Армения не сделала никаких выводов, а 27 сентября начала широкомасштабные провокации, и мы начали контрнаступательную операцию. Началась Отечественная война, в результате чего азербайджанский солдат восстановил границы государства".

Министр подчеркнул, что Армения и ее покровители выдвигали против Азербайджана грязные обвинения: "Безусловно, их попытки не увенчались успехом. Проведены анализы и, если достигнуты какие-то результаты отличные от наших, пусть предъявят факты. К сожалению, победа невозможна без жертв. Но все-таки они не так велики, что показатель профессионализма нашей армии. К боевым действиям не был привлечен ни один гражданский".

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Версия на английском языке FM: Azerbaijan's losses in Patriotic War lowest in history of modern world
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Vətən müharibəsində verdiyimiz itkilər müasir dünya tarixində ən aşağı rəqəmdir"

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