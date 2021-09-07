Глава МИД: Катарские компании заинтересованы в реализации проектов в Карабахе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с госминистром по иностранным делам Государства Катар Султаном бин Саадом аль-Мурейхи.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с госминистром по иностранным делам Государства Катар Султаном бин Саадом аль-Мурейхи.

Как передает Report, госминистр Катара отметил, что поддерживает позицию Азербайджана по нормализации отношений с соседним государством и обеспечению мира.

Он отметил, что катарские компании заинтересованы в участии в проектах в рамках восстановительного процесса на освобожденных территориях.

Была отмечена важность использования имеющихся возможностей для реализации сотрудничества в сфере обмена информацией.