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Глава МИД: Катарские компании заинтересованы в реализации проектов в Карабахе

Глава МИД: Катарские компании заинтересованы в реализации проектов в Карабахе Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с госминистром по иностранным делам Государства Катар Султаном бин Саадом аль-Мурейхи.
Внутренняя политика
7 сентября 2021 г. 14:00
Глава МИД: Катарские компании заинтересованы в реализации проектов в Карабахе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с госминистром по иностранным делам Государства Катар Султаном бин Саадом аль-Мурейхи.

Как передает Report, госминистр Катара отметил, что поддерживает позицию Азербайджана по нормализации отношений с соседним государством и обеспечению мира.

Он отметил, что катарские компании заинтересованы в участии в проектах в рамках восстановительного процесса на освобожденных территориях.

Была отмечена важность использования имеющихся возможностей для реализации сотрудничества в сфере обмена информацией.

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Версия на английском языке FM: Qatari companies interested in reconstruction projects in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Dövlət naziri: "Qətər şirkətləri Qarabağda bərpa layihələrində iştirakda maraqlıdır"

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