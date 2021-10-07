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Глава МИД Ирана поставил себя в нелепую ситуацию в Москве

Глава МИД Ирана поставил себя в нелепую ситуацию в Москве Азербайджан одержал самую яркую победу в своей истории в ходе 44-дневной Отечественной войны, освободив свои территории от захватчиков и создав новые реалии в регионе.
Внутренняя политика
7 октября 2021 г. 14:04
Глава МИД Ирана поставил себя в нелепую ситуацию в Москве

Азербайджан одержал самую яркую победу в своей истории в ходе 44-дневной Отечественной войны, освободив свои территории от захватчиков и создав новые реалии в регионе.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса, член правления партии "Ени Азербайджан" Джавид Османов.

По его словам, некоторые круги не могут смириться с победой Азербайджана, проводят кампании по очернению, делают нелепые заявления: "В последнее время иранская сторона выдвигает необоснованные обвинения против Азербайджана. Но каждый раз попадает в нелепую ситуацию и получает затрещину. Недавно президент Ильхам Алиев посетил освобожденные от оккупации территории и затронул ряд важных моментов. Он отметил, что на территории Азербайджана не были размещены силы каких-либо третьих государств, в частности, Израиля, как предполагает Иран. Если были такие случаи, пусть Иран представит свои доказательства. Но поскольку такого факта нет, Иран ставит себя в нелепое положение".

Говоря о необоснованных заявлениях главы МИД Ирана об Азербайджане, Дж.Османов сказал: "Министр иностранных дел Ирана, не успев приземлиться в аэропорту в Москве, начал жаловаться на Азербайджан. Этим он поставил себя в смешное положение. Это говорит еще и о том, что что он не знает правил дипломатического этикета. Отмечу и то, что на пресс-конференции в Москве глава МИД России Сергей Лавров жестко ответил на озвученные Ираном необоснованные обвинения против Азербайджана, а также на вопрос иранского журналиста о проведении совместных азербайджано-турецко-пакистанских учений. Лавров выразил обеспокоенность военными учениями Ирана на границе с Азербайджаном. Позиция официальной Москвы еще раз показала Ирану, что невозможно ввести в заблуждение другие страны, выступая с необоснованными обвинениями в регионе".

"Хочу также отметить, что президент Ильхам Алиев в ходе своего визита на освобожденные от оккупации территории положительно отозвался о братской Турции и дружественной России, заявив, что они внесут вклад в долгосрочный мир в регионе. Было бы хорошо, чтобы Иран отказался от своей предвзятой позиции и начал проводить свою политику в соответствии с новыми реалиями. Иран должен попытаться решить свои проблемы, а не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Нужно понять и осознать, что Азербайджан проводит независимую политику под руководством президента Ильхама Алиева и никакое государство не может вмешиваться во внутренние дела нашей страны", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Iranian FM puts himself in ridiculous situation in Moscow - OPINION
Версия на азербайджанском языке "İranın XİN başçısı Moskvada özünü gülünc vəziyyətə salıb" - RƏY

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