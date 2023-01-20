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Глава МИД: Два года шла работа по сбору доказательств экотеррора со стороны Армении

Глава МИД: Два года шла работа по сбору доказательств экотеррора со стороны Армении Доказательством того, что все обвинения Азербайджана по отношению к Армении в эко терроре правдивы является иск против Армении в международный арбитражный суд за массовый ущерб окружающей среде в соответствии с Бернской конвенцией.
Внутренняя политика
20 января 2023 г. 11:46
Глава МИД: Два года шла работа по сбору доказательств экотеррора со стороны Армении

Доказательством того, что все обвинения Азербайджана по отношению к Армении в экотерроре правдивы является иск против этой страны в международный арбитражный суд за массовый ущерб окружающей среде в соответствии с Бернской конвенцией.

Как передает Report, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что любой разбирающийся в этом человек, понимает, что процесс до арбитражного суда очень долгий - нужно предоставить все необходимые доказательства.

"Два года проводилась работа в этом направлении. Собраны документы, привлечены эксперты, проделана работа с советующими органами ООН", - отметил министр.

Он подчеркнул, что Азербайджан предпринимает шаги для того, чтобы не допустить гуманитарный кризис в Карабахе, но в то же время обоснованные требования азербайджанского народа должны быть удовлетворены.

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Версия на английском языке FM: Gathering evidence of Armenia's eco-terrorism took two years
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Ermənistanın ekoterroru üçün sübutların toplanması istiqamətində iş iki il vaxt aparıb”

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