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Глава МИД Азербайджана проинформировал британского министра о провокациях Армении

Глава МИД Азербайджана проинформировал британского министра о провокациях Армении Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с государственным министром Великобритании по Европейскому региону Лео Докерти.
Внутренняя политика
17 сентября 2022 г. 18:33
Глава МИД Азербайджана проинформировал британского министра о провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с государственным министром Великобритании по Европейскому региону Лео Докерти.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили напряженную ситуацию, возникшую в регионе в результате провокаций Армении.

Дж.Байрамов довел до сведения собеседника, что в результате обстрелов и атак ВС Армении на позиции наших вооруженных сил с 12 сентября погибли 79 азербайджанских военнослужащих, было отмечено, что ответственность за напряженность в регионе ложится на Армения. Была предоставлена информация о несоблюдении Арменией обязательств в рамках договоренностей, достигнутых после 44-дневной Отечественной войны, а также о препятствиях, созданных этой страной для процесса нормализации в постконфликтный период, и ряде провокаций. Было подчеркнуто, что режим прекращения огня соблюдается, а также отмечена важность того, чтобы Армения воздерживалась от провокаций и вопросы между двумя государствами решались путем переговоров. Министр отметил, что Азербайджан, как продвигающая мирную повестку дня и осуществляющая восстановительные работы в регионе страна, заинтересован в процессе нормализации отношений с Арменией на политико-дипломатическом уровне.

В свою очередь госминистр Лео Докерти выразил обеспокоенность возникшей ситуацией, выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих, а также выразил удовлетворение тем, что в настоящее время режим прекращения огня соблюдается. Он выразил надежду, что стабильность будет обеспечена и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией продолжится.

Затем стороны обменялись мнениями по вопросам повестки двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov britaniyalı naziri Ermənistanın təxribatları barədə məlumatlandırıb

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