О нас

Глава МИД: Азербайджан полон решимости реинтегрировать армянских жителей

Глава МИД: Азербайджан полон решимости реинтегрировать армянских жителей 19:55
Внутренняя политика
4 апреля 2023 г. 20:41
Глава МИД: Азербайджан полон решимости реинтегрировать армянских жителей

Азербайджан полон решимости реинтегрировать в общество граждан армянской национальности, проживающих в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на встрече с представителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Азербайджане Бик Лум.

Министр проинформировал собеседницу о бывшем армяно-азербайджанском конфликте и его результатах, интенсивных работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных территориях после завершения конфликта.

Было отмечено, что несмотря на мирные инициативы Азербайджана, Армения продолжает совершать военно-политические провокации. Была подчеркнута неприемлемость попыток армянской стороны использовать в своих целях международные организации, миссии которых не были допущенные в Карабах в годы оккупации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Azərbaycan erməni sakinlərin reinteqrasiyasında qərarlıdır"

Самое читаемое

Hell Energy будет производить в Азербайджане алюминиевые банки для напитков
ФотоHell Energy будет производить в Азербайджане алюминиевые банки для напитков
30 марта 2023 г. 15:07
Мерседес отзывает новые лимузины Maybach из-за проблем с герметичностью салона
"Мерседес" отзывает новые лимузины Maybach из-за проблем с герметичностью салона
2 апреля 2023 г. 11:38
Завтра в Москве пройдет встреча замглав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана
Завтра в Москве пройдет встреча замглав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана
2 апреля 2023 г. 23:42
Стала известна личность водителя, погибшего при ДТП в Евлахе
Стала известна личность водителя, погибшего при ДТП в Евлахе
3 апреля 2023 г. 23:51
Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
4 апреля 2023 г. 18:09
Президента Перу и ее предшественника заподозрили в отмывании денег
Президента Перу и ее предшественника заподозрили в отмывании денег
29 марта 2023 г. 09:51
Азербайджан и Казахстан - лидеры по сальдо внешней торговли среди ОТГ
Азербайджан и Казахстан - лидеры по сальдо внешней торговли среди ОТГ
29 марта 2023 г. 12:37
Глава МИД Азербайджана провел встречу с министром обороны Израиля
Глава МИД Азербайджана провел встречу с министром обороны Израиля
29 марта 2023 г. 15:44
Убыток ЦБ России в 2022 году взлетел почти в 30 раз
Убыток ЦБ России в 2022 году взлетел почти в 30 раз
29 марта 2023 г. 20:17
В Азербайджане нотариусы смогут принимать иностранные официальные документы без легализации
В Азербайджане нотариусы смогут принимать иностранные официальные документы без легализации
30 марта 2023 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi