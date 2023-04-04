Глава МИД: Азербайджан полон решимости реинтегрировать армянских жителей

19:55

Азербайджан полон решимости реинтегрировать в общество граждан армянской национальности, проживающих в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на встрече с представителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Азербайджане Бик Лум.

Министр проинформировал собеседницу о бывшем армяно-азербайджанском конфликте и его результатах, интенсивных работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных территориях после завершения конфликта.

Было отмечено, что несмотря на мирные инициативы Азербайджана, Армения продолжает совершать военно-политические провокации. Была подчеркнута неприемлемость попыток армянской стороны использовать в своих целях международные организации, миссии которых не были допущенные в Карабах в годы оккупации.