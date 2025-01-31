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Глава комитета: Азербайджанскому народу присуща религиозная терпимость

Глава комитета: Азербайджанскому народу присуща религиозная терпимость Реставрация и восстановление культовых сооружений различных конфессий и регулярная материальная поддержка религиозных общин в Азербайджане говорят об особом внимании государства к сохранению религиозных ценностей.
Внутренняя политика
31 января 2025 г. 13:38
Глава комитета: Азербайджанскому народу присуща религиозная терпимость

Реставрация и восстановление культовых сооружений различных конфессий и регулярная материальная поддержка религиозных общин в Азербайджане говорят об особом внимании государства к сохранению религиозных ценностей.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Рамин Мамедов во время посещения комплекса "Имамзаде", мечети "Шах Аббас Джума", православной церкви "Александра Невского" и молитвенного дома еврейской религиозной общины в Гяндже.

В беседе с религиозными деятелями он отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева последовательно реализуются меры по защите национально-духовных ценностей, традиций толерантности и религиозного многообразия.

Мамедов также подчеркнул вклад Фонда Гейдара Алиева под руководством первого вице-президента Мехрибан Алиевой в восстановление историко-культурного наследия и культовых сооружений, что укрепляет традиции мультикультурализма в стране.

По его словам, в Азербайджане никогда не фиксировались случаи дискриминации на национальной, расовой или религиозной почве, а между народами сформировалась атмосфера доверия.

Председатель комитета отметил, что существующая в республике мультикультурная среда свидетельствует о том, что религиозная терпимость является неотъемлемой частью образа жизни азербайджанского народа.

Священнослужители выразили поддержку государственной религиозной политики и высоко оценили проводимые в этой сфере мероприятия.

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Версия на английском языке ФотоCommittee chair: Religious tolerance is part of Azerbaijani people's way of life
Версия на азербайджанском языке ФотоKomitə sədri: Multikulturalizm, dini dözümlülük Azərbaycan xalqının həyat tərzidir

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