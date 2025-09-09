ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Глава комитета Милли Меджлиса: Вашингтонские договоренности приблизили мир в регионе

    Внутренняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 11:27
    Глава комитета Милли Меджлиса: Вашингтонские договоренности приблизили мир в регионе

    Вашингтонские договоренности стали реальностью, которая приблизила установление мира в регионе.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли на специальном заседании парламента, посвященном теме "Вашингтонские соглашения: торжество мирной дипломатии и мудрого лидерства".

    По его словам, достигнутые договоренности демонстрируют готовность Азербайджана и Армении к миру.

