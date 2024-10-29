Глава комитета: Милли Меджлис своевременно ответил на абсурдные обвинения Европарламента

Милли Меджлис Азербайджана дал своевременный ответ на абсурдные обвинения Европейского парламента.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов на пленарном заседании парламента.

Он отметил, что некоторые западные институты уже предпринимали подобные действия, а затем приносили извинения.

"120 депутатов Европарламента выступили против этого документа [с обвинениями в адрес Азербайджана]. Венгрия, Италия, Турция, которая не входит в состав Европейского Союза, Сербия и другие страны также отреагировали на этот шаг Европарламента. Грузия также выразила свою твердую позицию по этому вопросу. Я считаю, что нам важно объединиться против таких действий", - сказал Сеидов.