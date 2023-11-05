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Глава Коллегии: Сумма, выплачиваемая за юрпомощь за счет государства, не устраивает адвокатов

Глава Коллегии: Сумма, выплачиваемая за юрпомощь за счет государства, не устраивает адвокатов В последнее время в обществе и в некоторых госструктурах ведутся дискуссии о том, что сумма, которая выплачивается адвокатам за юридическую помощь за счет государства, мала.
Внутренняя политика
5 ноября 2023 г. 12:25
Глава Коллегии: Сумма, выплачиваемая за юрпомощь за счет государства, не устраивает адвокатов

В последнее время в обществе и в некоторых госструктурах ведутся дискуссии о том, что сумма, которая выплачивается адвокатам за юридическую помощь за счет государства, незначительна.

Как передает Report, об этом сказал председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

По его словам, в 2018 году сумма, выплачиваемая адвокатам за каждый час юридической помощи за счет государства, была увеличена с двух до шести манатов.

"Но с 2018 года по сегодняшний день во всех сферах были увеличены заработные платы и другие выплаты. Разумеется, средства, выплачиваемые адвокатам за юридическую помощь за счет государства, также должны быть увеличены. Да, юристы достойно справляются со своей задачей. Но, согласно международным стандартам, государство обеспечивает выплату суммы, соответствующей рыночным условиям", - добавил А.Багиров.

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Версия на азербайджанском языке Sədr: “Dövlət hesabına göstərilən hüquqi yardıma görə ödənilən məbləğ vəkilləri qane etmir”

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