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Глава Китая поздравил президента Азербайджана

Глава Китая поздравил президента Азербайджана Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внутренняя политика
24 мая 2021 г. 15:11
Глава Китая поздравил президента Азербайджана
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент.

Имею честь от имени правительства Китайской Народной Республики, китайского народа и от себя лично выразить Вам и дружественному азербайджанскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

В настоящее время наблюдается активная динамика развития китайско-азербайджанских отношений. Наши страны оказывают друг другу взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы обеих сторон. Продолжает углубляться сотрудничество двух стран по совместному проекту !"Один пояс, один путь", а также достигнуты заметные результаты в совместной борьбе с пандемией COVID-19. Я придаю особое значение развитию китайско-азербайджанских отношений и готов вместе с Вами прилагать совместные усилия для дальнейшего продвижения двусторонних отношений дружбы и сотрудничества на благо наших стран и их народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия во всех делах, а дружественному Азербайджану и его народу - процветания и счастья".

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Версия на азербайджанском языке Çin lideri Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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