Глава избирательного участка: Благодаря своевременному информированию граждан явка избирателей высока

С момента открытия участка отмечается высокая активность избирателей, что стало возможным благодаря своевременной информированности граждан.
Об этом Report заявила глава избирательного участка №14 Сабаильского избирательного округа №7 Тарана Садатова.
"На нашем участке зарегистрировано 1 422 избирателя. В 8 часов при участии наблюдателей было начато голосование. Несмотря на раннее утро, наши избиратели очень активны", - сказала она.
По ее словам, по информации на 10.00 на участке правом голоса воспользовались 188 избирателей.
"На наш участок также обратился избиратель с проблемами со здоровьем. И мы для него создаем условия, и в течение дня направим мобильную урну для голосования, чтобы как и все он воспользовался своим правом голоса", - отметила председатель участка.