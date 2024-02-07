Глава избирательного участка: Благодаря своевременному информированию граждан явка избирателей высока

С ранних утренних часов на нашем участке отмечается высокая активность, что стало возможным благодаря своевременной проинформированности избирателей.

С момента открытия участка отмечается высокая активность избирателей, что стало возможным благодаря своевременной информированности граждан.

Об этом Report заявила глава избирательного участка №14 Сабаильского избирательного округа №7 Тарана Садатова.

"На нашем участке зарегистрировано 1 422 избирателя. В 8 часов при участии наблюдателей было начато голосование. Несмотря на раннее утро, наши избиратели очень активны", - сказала она.

По ее словам, по информации на 10.00 на участке правом голоса воспользовались 188 избирателей.

"На наш участок также обратился избиратель с проблемами со здоровьем. И мы для него создаем условия, и в течение дня направим мобильную урну для голосования, чтобы как и все он воспользовался своим правом голоса", - отметила председатель участка.