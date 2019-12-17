Глава ИВ Ясамальского района назначил себе нового помощника

Глава ИВ Ясамальского района Эльшад Гасанов назначил себе нового помощника.

Как сообщает Report, Э.Гасанов подписал соответствующий приказ, согласно которому Сулейманзаде Хабиль Кямал оглу назначен помощником главы Ясамальской ИВ.

Отметим, что до этого Х.Сулейманзаде являлся помощником Э.Гасанова в период, когда тот был депутатом парламента.

Напомним, что подписанным 12 ноября президентом Ильхамом Алиевым распоряжением, Э.Гасанов был назначен главой ИВ Ясамальского района. В 2015 году его избрали депутатом в Милли Меджлис V созыва из 3-го Ясамальского избирательного округа №17.