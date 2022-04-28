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Глава ИВ: В столице около 1000 зданий находятся в аварийном состоянии

Глава ИВ: В столице около 1000 зданий находятся в аварийном состоянии Аварийные здания есть на всей территории Баку. Это дома, которые были построены еще в советское время.
Внутренняя политика
28 апреля 2022 г. 14:06
Глава ИВ: В столице около 1000 зданий находятся в аварийном состоянии
Эльдар Азизов / Report

Аварийные здания есть на всей территории Баку. Это дома, которые были построены еще в советское время.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.

По его словам, во всех районах есть определенное количество аварийных зданий:

"Для более глубокого изучения этого вопроса уже создана комиссия. Комиссии отведено время. При активном участии районных исполнительных властей они в течение месяца должны собрать информацию и предоставить ее нам".

Он отметил, что число зданий, находящихся в аварийном состоянии, приближается к 1000:

"В среднем в каждом здании проживает от 100 до 200 семей. Этот вопрос сегодня остро стоит на повестке дня. В последние годы в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева количество подобных зданий сократилось на 30%. Это уже немало. Есть много зданий, которые находятся в аварийном состоянии, но следует начать с тех, которые находятся в критическом состоянии".

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Версия на азербайджанском языке BŞİH başçısı: “Bakıda qəzalı vəziyyətdə olan binaların sayı 1000-ə yaxınlaşır”

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