​Глава ИВ Сумгайыта раскритиковал деятельность ряда сфер

В городской ИВ с участием Зейнала Нагдалиева прошла отчетная конференция по 2015 году

Сумгайыт. 4 февраля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте с участием заместителя руководителя Администрации президента Азербайджана, завотделом по работе с региональными органами управления и местного самоуправления Зейнала Нагдалиева прошла отчетная конференция по 2015 году.

Как сообщает Report, выступивший глава Исполнительной власти Сумгайыта Закир Фараджев заявил о выполнении поставленных в прошлом году задач.

По его словам, за это время в Сумгайыте были достигнуты значительные успехи в социально-экономической сфере: "Построено несколько промышленных предприятий. Несмотря на наблюдающийся в мире глобальный финансовый кризис, было обеспечено ускоренное развитие во всех сферах".

З.Фараджев сказал о проведении важных работ на пути повышения прозрачности в строительной сфере: "Приняты меры, связанные с незаконными постройками, даны соответствующие распоряжения для их сноса".

Глава городской ИВ также заявил о принятии мер в отношении лиц, искусственно завышающих цены, пользуясь девальвацией национальной валюты.

Мэр также выступил с резкой критикой в адрес городского муниципалитета.

Затем выступил прокурор города Сардар Иманов, который проинформировал присутствующих о проделанной работе. Он заявил, что в прокуратуре было рассмотрено 124 уголовных дела, были приняты соответствующие решения: "В прошлом году в прокуратуру Сумгайыта поступило 1246 обращений".

Выступившие местные предприниматели выразили признательность за созданные для них условия.

Затем слово предоставили заместителю руководителя Администрации президента Азербайджана, завотделом по работе с региональными органами управления и местного самоуправления Зейналу Нагдалиеву.