Глава ИВ Шахбузского района освобожден от занимаемой должности

8 ноября, 2016 19:00

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Нуреддина Бейтулла оглу Гулиева от должности главы Исполнительной власти Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, Нуреддин Бейтулла оглу Гулиев освобожден от должности главы ИВ Шахбузского района. Другим распоряжением президента страны, Рафаэль Газанфар оглу Бабаев назначен главой Исполнительной власти Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики.