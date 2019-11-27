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Глава ИВ Сабаильского района обратился к премьер-министру в связи с аварийным зданием

Глава ИВ Сабаильского района обратился к премьер-министру

Глава Исполнительной власти Сабаильского района Вугар Зейналов обратился к премьер-министру Али Асадову по поводу аварийного здания по улице Бухта, 9.

Об этом Report сообщил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

"Обращение главы Исполнительной власти Сабаильского района Вугара Зейналова к премьер-министру Али Асадову по поводу аварийного здания по улице Бухта, 9 было рассмотрено. В связи с этим вопросом заместитель премьер-министра Али Ахмедов поручил министерству финансов, министерству по чрезвычайным ситуациям и Исполнительной власти Сабаильского района провести необходимые мероприятия" - подчеркнул И.Мамедов.

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