Глава ИВ: Написавшие в “Facebook" жалобное письмо - мои друзья

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ "Написавшие в соцсети Facebook жалобное письмо - мои друзья".

Как сообщает Report, об этом сказал глава исполнительной власти Шемкирского района Алимпаша Мамедов.

"Алимпаша Мамедов просит меня подойти к компьютеру на его столе и показывает постоянно открытую официальную страницу в “Facebook". Знакомит меня с написавшими и написанным. К тому же я впервые вижу руководителя района, который с таким удовольствием говорит о людях, написавших письмо с жалобой: "Они все мои друзья", - говорит Алимпаша муэллим, словно почувствовав мое удивление", - пишет сотрудник "Халг газети" ("Народная газета"), взявший интервью у главы ИВ.

А.Мамедов говорит, что не обижается на написавших жалобу в "Facebook": "Если нам говорят о недочетах, недостатках, пишут о своих проблемах, значит это любящие район, а главное верящие и доверяющие нам люди. Зачем нам обижаться на написавших? Все письма я читаю сам. Они печатаются на принтере, добавляются инструкции и передаются в отдел по работе с документами и обращениями граждан".