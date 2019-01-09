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    Глава ИВ: Написавшие в “Facebook" жалобное письмо - мои друзья

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ "Написавшие в соцсети  Facebook жалобное письмо - мои друзья".

    Как сообщает Report, об этом сказал глава исполнительной власти Шемкирского района Алимпаша Мамедов.

    "Алимпаша Мамедов просит меня подойти к компьютеру на его столе и показывает постоянно открытую официальную страницу в “Facebook". Знакомит меня с написавшими и написанным. К тому же я впервые вижу руководителя района, который с таким удовольствием говорит о людях, написавших письмо с жалобой: "Они все мои друзья", - говорит Алимпаша муэллим, словно почувствовав мое удивление", - пишет сотрудник "Халг газети" ("Народная газета"), взявший интервью у главы ИВ.

    А.Мамедов говорит, что не обижается на написавших жалобу в "Facebook": "Если нам говорят о недочетах, недостатках, пишут о своих проблемах, значит это любящие район, а главное верящие и доверяющие нам люди. Зачем нам обижаться на написавших? Все письма я читаю сам. Они печатаются на принтере, добавляются инструкции и передаются в отдел по работе с документами и обращениями граждан".

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