Назначен новый глава ИВ Гаджигабульского района

Глава исполнительной власти Гаджигабульского района Рустам Халилов освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Другим распоряжением главы государства на эту должность назначен Севиндик Хатамов, ранее возглавлявший ИВ Сальянского района.
Рустам Халилов в свою очередь назначен главой исполнительной власти Сальянского района.
Напомним, Рустам Гюлабба оглу Халилов возглавлял ИВ Гаджигабульского района с 4 декабря 2019 года.