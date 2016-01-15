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    Глава ИВ Физулинского района встретился с участвовавшими на акции жителями села Беюк Бахманли

    Алы Алыев поинтересовался их проблемами

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Глава Исполнительной власти Физулинского района Алы Алыев встретился с жителями села Беюк Бахманли, где два дня назад прошла акция, и поинтересовался их проблемами.

    Как сообщили Report в районной ИВ, на встрече сельчане попросили А.Алыева помочь с восстановлением сельской дороги и заменой непригодного к эксплуатации трансформатора, а также пресечь подорожание продовольствия.

    Глава ИВ заявил, что, согласно поручению президента Ильхама Алиева, с 15 января импорт и продажа пшеницы, производство и продажа пшеничной муки и хлеба освобождаются от НДС. По распоряжению главы районной ИВ в селе Беюк Бахманли были установлены два новых трансформатора. А.Алыев также обещал восстановить сельскую дорогу.

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