​Глава ИВ Бинагадинского района внес ясность в информацию о своем допросе

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "Меня не вызывали на допрос в связи с пожаром на территории Бинагадинского района".

Об этом Report заявил глава Исполнительной власти Бинагадинского района Халеддин Искендеров.

По его словам, из Исполнительной власти был допрошен лишь проработавший в 2012-2013 годах начальником Жилищно-коммунального хозяйственного объединения Бинагадинского района, ныне заведующий хозяйственным отделом районной ИВ Адалят Раджабов, в отношении которого избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что в результате пожара, произошедшего 19 мая в 16-этажном здании на территории Бинагадинского района, погибли 15 человек, более 50 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и отравления.

По факту Следственным управлением по тяжким преступлениям Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 314.2 (халатность, повлекшая за собой тяжелые последствия) УК. Кроме того, была создана оперативно-следственная группа в составе опытных специалистов Генпрокуратуры, МВД и МЧС.